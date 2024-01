PSG : nouveau coup de massue dans le dossier du rachat du Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG finit par devenir propriétaire du Parc des Princes, il aura su faire preuve d'une grande abnégation ! Car on ne compte plus le nombre d'embûches qui se sont dressées sur sa route, la dernière étant survenue ce vendredi 5 janvier avec une interview de David Belliard, adjoint de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, à Sud Radio : "Ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m’opposerai à toute vente. C’est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens".

La mairie avait pourtant laissé la porte ouverte à une reprise des négociations

Une annonce qui tombe mal puisqu'on a appris il y a quelques jours que le PSG n'avait finalement pas fait acte de candidature pour le rachat du Stade de France. La direction qatarie continue de privilégier un rachat du Parc des Princes, afin de l'agrandir et le moderniser. La mairie, qui avait laissé la porte ouverte à une reprise des négociations, semble être revenue sur sa position...

David Belliard (adj. Mairie Paris) 💬 : "Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m’opposerai à toute vente (...) C’est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens"



(@SudRadio)



pic.twitter.com/N0VUQQ6YDz — Footballogue (@Footballogue) January 5, 2024

