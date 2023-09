PSG - OM : le match aurait dû être arrêté !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'affaire fait grand bruit. Toujours. On parle ici des chants homophobes, tenus et entendus, tout au long de la rencontre contre ayant opposé le PSG à l'OM dimanche dernier au Parc des Princes. Que la situation change Selon la ministre des Sports, Amélie-Oudéa-Castéra, qui s’est exprimée il y a quelques minutes sur le sujet, la rencontre n'aurait pas du se poursuivre. "Oui, on aurait dû arrêter ce match. Je pense que ces protocoles d’arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça, oui c’est nécessaire. Ça s’est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. Je pense que c’est l’un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change. De la même manière que l’on a fait évoluer notre arsenal juridique, et de la même manière que nous incitons les instances à prendre toutes leurs responsabilités et y compris les associations de supporters pour qu’elles-mêmes nous aident dans cette direction. J’aurai un temps d’échanges avec certaines de ces associations dès lundi prochain pour continuer à revoir ensemble tout ce que l’on doit faire monter en puissance dans nos plans d’action pour que ces situations ne se reproduisent pas." "L'arbitre aurait dû arrêter le match" suite aux chants homophobes entendus au Parc des Princes, selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra #PSGOM pic.twitter.com/zFNdySwKUU — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La ministre des Sports, Amélie-Oudéa-Castéra, s’est exprimée au sujet du dernier Classique PSG-OM, et notamment sur les chants homophobes entendus lors de la rencontre. Selon elle, il n'y a pas de débat, le match aurait du être arrêté.

Benjamin Danet

Rédacteur