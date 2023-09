PSG – OM : Luis Enrique s’enflamme et donne des nouvelles de Mbappé, Kolo Muani et Ramos jubilent

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Luis Enrique : « C’est ce qu’il faut dans le football, si on gagne tout va bien, si on perd c’est le coach qu’est mauvais. J’ai beaucoup de joueurs de qualités et je voulais donner du temps de jeu à certains joueurs dont Bradley. Pour moi, ce sont des options confortables. Ce soir, Vitinha n’était pas là alors qu’il avait été très bon… L’ambiance ? Tout est différent dans le Classique. Quand vous réussissez à connecter l’équipe, le staff et les supporters, c’est exceptionnel ! C’est l’une des meilleures choses dans le football.

Des nouvelles de la blessure de Kylian Mbappé ? Ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer. Il n’y a rien d’important. C’était un coup et finalement ça va bien ! »

En conférence de presse, l'Espagnol a été plus prudent sur le diagnostic : « Mbappé ? Je ne sais pas si sa cheville a tourné. Je lui ai demandé, on a essayé de continuer mais il continuait à avoir mal. Je pense que c'est mieux quand un joueur sent une petite blessure de ne pas prendre de risques ».

Un problème de strap pour Mbappé ? Selon Prime Vidéo, Kylian Mbappé ne souffre que d’un coup. A sa sortie, le Bondynois a lâché cette phrase : « J’ai mal de ouf ». Outre le contact avec Léo Balerdi, le strap réalisé avant la rencontre serait aussi à l’origine de ces douleurs. Rien de grave donc même si une IRM devra confirmer le premier diagnostic dans les prochaines heures.

Kolo Muani et Ramos ont vécu une « soirée magique et inoubliable »

Randal Kolo Muani : « C’est une soirée magique et inoubliable pour nous et les supporters. On a essayé de marquer le coup, on l’a très bien fait, on peut être fiers de nous. C’est un match complet. Sur le terrain, pendant le match et après, cette communion avec les supporters était incroyable. C’est des moments inoubliables et je pense qu’on va en vivre encore cette saison ! »

Gonçalo Ramos : « Je suis content parce que c’est une grosse victoire et que j’ai réussi à marquer. C’est spécial, c’est le moment de profiter, mais demain sera un nouveau jour et il faudra se concentrer sur le prochain match ! »

