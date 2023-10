PSG : on sait si Paris fera appel ou non de la sanction de la Commission de discipline

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans son communiqué, le PSG a annoncé qu’il ne ferait pas appel de la décision mais a quand même déploré la dimension collective de la sanction prise contre le Virage Auteuil pour le match PSG – RC Strasbourg du 21 octobre.

Le communiqué du PSG :

« Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire contre le Club en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matches dont un avec sursis.

Le Club regrette que la commission ait fait le choix d’une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le Club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters.

Conscient de l'importance du combat et des symboles, le Club ne fera pas appel. Le Club entend poursuivre le travail qu’il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités. »

Communiqué du Paris Saint-Germain. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2023

Podcast Men's Up Life