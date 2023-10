PSG : pendant que Messi soutient Neymar après sa blessure, Mbappé est mort de rire !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Neymar est dévasté. Mardi, face à l’Uruguay (0-2), le crack brésilien a été victime de la 30e blessure de sa carrière et a d’ores et déjà mis fin à sa saison. « C'est un moment très triste, le pire de ma vie, a-t-il publié sur ses réseaux sociaux. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de mes amis (famille et amis). Ce n'est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. Mais j’ai trop la foi… Je remets ma force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse revigorer la mienne. Merci pour les messages de soutien et d'affection. »

« Ta version camerounaise est prête »

Au soutien, Lionel Messi lui a envoyé un message en storty Instagram : « Beaucoup de force Neymar ! » Kylian Mbappé, lui, n’a pas réagi à la blessure de son ancien coéquipier au PSG et a préféré commenter le geste technique de son père Wilfried avec le Variétés en le liant au Brésilien Ronaldo. « Ta version camerounaise est prête », a-t-il souri sur X. Sans aucune référence à Neymar.

