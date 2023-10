PSG : Pierre Ménès s’agace d’un complot contre Paris

Si le PSG ne fera pas appel de la sanction des chants anti-Marseille du Classico et acceptera que son Virage Auteuil soit fermé contre Strasbourg le 21 octobre prochain et que quatre de ses joueurs (Hakimi, Kolo Muani, Kurzawa, Dembélé) soient sous le coup d’un sursis, la polémique du match face à l’OM fait encore grincer des dents Pierre Ménès.

Dans son dernier « Face à Pierrot », l’ancien consultant du CFC s’est étonné de la cabale contre le PSG et de l’iniquité entre les clubs, prenant des exemples clairs pour étayer ses dires et dénoncer une manœuvre d’abord politique pour faire plaisir à Madame la Ministre Amélie Oudéa-Castéra :

« Clairement, sous la houlette de la Ministre des Sports, c’est toujours plus commode de montrer ses gros bras quand il s’agit du PSG… C’est comme l’année dernière avec la polémique sur l’aller-retour à Nantes en avion alors qu’on s’est aperçu que Bastia avait fait le trajet en avion à Ajaccio cette semaine. 15 minutes au lieu de 2 heures de route… On le sait : à Paris, tout est amplifié, tout est démesuré. Maintenant visiblement, Rennes va être convoqué pour les chants homophobes contre Abline, qui n’était même pas là en plus, pour vous situer le degré de connerie. Comme on l’a vu à Montpellier ce week-end, il y a quand même plus grave que des chants, quelle que soit leur teneur… »