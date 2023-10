PSG : pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le PSG s’envole aujourd’hui pour Newcastle, où il s’entraînera en fin d’après-midi sur la pelouse de St James’ Park. Luis Enrique emmène un groupe de 19 joueurs, où ne figurent pas les blessés ou convalescents (Nuno Mendes, Kimpembe, Asensio), les non-inscrits en Ligue des champions (Kurzawa, Ekitike et Ndour) et Lee Kang-in (en sélection). Après avoir fait souffler ce week-end à Clermont (0-0) des joueurs ayant beaucoup joué depuis le début de saison (Ugarte, Lucas Hernandez, Zaïre-Emery), L’Équipe fait savoir que le coach du PSG devrait revenir à un onze proche de ses standards, autour d’un 4-3-3. La seule inconnue reste de savoir qui évoluera en pointe : Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani.

De nombreux corfaits à Newcastle

Du côté de Newcastle, les forfaits sont nombreux. Déjà privé du milieu de terrain Joe Willock depuis le début de la saison, Eddie Howe devra faire sans sa recrue estivale Harvey Barnes (1 but, 1 passe décisive). L’attaque des Toons sera aussi privée de Joelinton, sorti blessé contre Burnley, et le buteur Callum Wilson (ischio-jambiers). Enfin, le secteur défensif n’est pas épargné puisque l’ancien Lillois Sven Botman manquera lui aussi à l’appel à cause d’une blessure au genou, tandis que Bruno Guimarães pourrait être de la partie, mais sa cheville le ferait souffrir.

