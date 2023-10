PSG : QSI grignote un autre club de Ligue des Champions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C’est une information économique donnée par le site CulturePSG et se passant sur les comptes du club de Braga en 2022-23, Qatar Sports Investments (QSI) disposerait désormais de près de 30% (29,6%) des parts du quatrième club du Portugal. Si l’investissement de l’Etat du Golfe n’est pas un secret puisque le rachat des parts date de l’automne 2022, ce qui surprend, c’est de voir que QSI a pris près de 10% en plus depuis son investissement initial à Braga (21,67%).

L’UEFA empêche QSI de racheter Braga

Néanmoins, il est hors de question pour QSI de monter plus haut et de devenir majoritaire à Braga car cela représente un vrai risque au niveau de l’UEFA. En effet, deux clubs propriétés du même actionnaire ne peuvent disputer la même compétition européenne et, cette saison, Braga est sorti des tours préliminaires de C1 pour se hisser jusqu’en phase de poules… et y rejoindre le PSG.

Disposant de 100% du capital du PSG, QSI ne peut pas monter à même hauteur du côté d’un autre club et donc de Braga. Il n’est en revanche pas exclu que l’on assiste à des synergies entre les deux clubs à l’avenir…

