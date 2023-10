PSG - RC Strasbourg (3-0) : Mbappé, Soler, Ruiz, ce qu'il faut retenir de la balade parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Deux bons coups en deux minutes

Drôle d'ambiance au Parc des Princes ce samedi avec une tribune Auteuil déserte et un faux rythme imposé d'entrée par la formation de Luis Enrique. Quelques échanges, d'entrée de jeu entre Barcola et Mbappé, un pressing haut, et la volonté des Strasbourgeois de vite mettre le bus devant la surface de réparation. Il ne fallait pourtant attendre que neuf petites minutes avant que le déroulé du match change du tout au tout. Car sur une nouvelle combinaison Barcola-Mbappé, côté gauche, et un centre raté de l'ancien lyonnais, Nyamsi, le défenseur alsacien, contrôlait mal le ballon dans sa surface, ce dont profitait Ramos pour venir au contact et être crocheté. Pénalty logique et transformé par Kylian Mbappé (10e, 1-0). Huitième but cette saison, pour l'attaquant parisien qui n'avait plus marqué depuis trois matches. Le PSG, vite et bien récompensé en ce début de match profitait même, dans la foulée, du VAR pour voir l'égalisation des Strasbourgeois annulée pour un hors-jeu de Mothiba (12e) et un Carlos Soler qui n'avait guère brillé sur son marquage...

Avec Mbappé, on oublie (presque) tout

Le chiffre n'était pas une colossale surprise mais ne confirmait pas vraiment la mainmise des Parisiens sur le match. Car si après 25 minutes de jeu, la possession était de 77% pour les joueurs de Luis Enrique, on assistait néanmoins à un spectacle brouillon avec de la difficulté dans les transitions, un milieu de terrain bousculé par des Strasbourgeois accrocheurs et des Parisiens imprécis dans leurs passes. A l'image, notamment, de Ruiz et de Lee. Mais détenir dans ses rangs de si fortes individualités offre au club parisien des remèdes de tous les instants. Et c'est, une fois encore, Kylian Mbappé qui allait changer le cours de la rencontre. A la 31e minute, lancé exceptionnellement sur le côté droit, à la limite du hors-jeu, Mbappé s'arrêtait dans la surface de réparation, fixait Perrin, le feintait avec un crochet sur sa droite et centrait à ras de terre pour le pied de Carlos Soler qui signait le but du break (2-0, 31e). On retrouvait les deux hommes onze minutes plus tard avec cette fois Soler qui contrait une relance strasbourgeoise et Mbappé qui lui chipait le ballon afin de défier Sels et de voir sa frappe flirter avec le poteau gauche du portier alsacien.

Un Paris (bon) gestionnaire

Avec deux buts d'avance, et une place de leader temporaire de la Ligue 1 (Nice et Monaco jouent plus tard lors de cette 9e journée), le PSG n'avait plus qu'à gérer. Ce qu'il est parvenu à faire sans encombre. Possession de balle garantie (80% au retour des vestiaires), redoublements, envie de contourner le bloc alsacien, le match filait sans accroche avec, de surcroit, quelques situations chaudes et la possibilité pour Mbappé, à la 53e minute, de réaliser un doublé, lorsque lancé en profondeur par Ramos, l'international français se présentait seul face à Sels avant de perdre son duel. Les Parisiens n'étaient en rien inquiétés par le RC Strasbourg qui allait se montrer dangereux sur une seule occasion, à ,la 74e minute, avec une tête de Nyamsi, bien captée par Donnarumma. Rien d'autre à signaler.

Soler-Ruiz, tandem gagnant

Un but, une passe décisive, tel est le bilan de Carlos Soler au terme de ce PSG-Strasbourg. Plutôt rare, pour l'Espagnol, si souvent pris pour cible au cours des derniers mois, et qui avait de surcroît pour mission, ce samedi, de faire oublier la présence d'Hakimi sur le banc de touche. Soler a répondu présent, sérieux et solide, à un poste d'arrière droit qu'il ne connaît pas. Et c'est encore lui qui a délivré cette passe décisive pour Fabian Ruiz, lui-aussi décrié depuis son arrivée dans la capitale française. Le but de l'Espagnol, le troisième du PSG, est une merveille avec une feinte, un dribble et un bijou de ballon piqué du pied gauche pour tromper Sels dans la surface de réparation (77e, 3-0).

A défaut de s'être solidement préparé en vue de la Ligue des Champions, tant la différence de niveau sera importante entre Strasbourg (trois défaites consécutives en L1) et le Milan AC, le PSG a assuré un service minimum. Une victoire, trois buts, aucun encaissé, et, même, tenez-vous bien, l'entrée en fin de rencontre de Layvin Kurzawa qui n'avait plus porté le maillot parisien depuis plus de deux ans.

