PSG, Real Madrid : Haaland cède face au phénomène Bellingham, seul Mbappé résiste

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dix-sept buts et cinq passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues : la première partie de saison de Jude Bellingham restera dans les annales. C'est déjà la meilleure de l'histoire du Real Madrid, qui a pourtant vu passer des stars. Forcément, la cote du milieu anglais de seulement 20 ans a bondi. Elle était de 110 M€ cet été (les Merengue ont payé 103 M€ pour l'arracher à Dortmund), elle est aujourd'hui 180 M€, selon Transfermarkt.

Mbappé est monté jusqu'à 200 M€

Ce montant en fait le joueur le plus cher de la planète football en compagnie d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Un seul joueur a déjà fait mieux et c'est l'attaquant du PSG. En décembre 2018, cinq mois après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde 2018, qu'il avait marquée de son empreinte, le natif de Bondy valait 200 M€ d'après le site spécialisé dans les transferts. Mbappé est donc le dernier joueur à résister à la formidable montée en puissance de Bellingham !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💰 Bellingham ya es el segundo futbolista más valioso de toda la historia



📈 Su buen inicio de temporada con el Real Madrid ha disparado su cotizaciónhttps://t.co/FeQ9TnYtPT — Diario SPORT (@sport) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life