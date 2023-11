PSG - Montpellier : exit Mbappé, 3 Parisiens ont épaté Daniel Riolo

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG pouvait prendre, en tout cas provisoirement, la tête de la L1 en cas de victoire contre Montpellier ce vendredi soir. Et les hommes de Luis Enrique n'ont pas laissé passer cette occasion. Ils ont signé un succès convaincant avec des buts de Kan-In Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, soit trois milieux de terrain.

Epaté par le milieu

Un secteur de jeu qui plait de plus en plus à Daniel Riolo..."J'ai moi-même énormément douté de ce milieu de terrain, a commenté le journaliste de RMC. Mais je suis agréablement surpris et même enchanté de ce que font Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha. Le PSG a progressé dans ce secteur-là du jeu. Je ne pensais pas qu'on allait faire une saison entière avec ce milieu de terrain mais c'est très intéressant."

