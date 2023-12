PSG : terrible nouvelle à venir pour Kimpembe ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le tendon d'Achille de Presnel Kimpembe est toujours en grève. Blessé à ce niveau depuis plus d’un an, Presnel Kimpembe peine à se remettre en jambe. Sa dernière apparition remonte à février 2023 face à Marseille, où il était sorti à la 16e minute sur blessure. Depuis, le champion du monde 2018 n’a plus foulé une pelouse. Et la situation empire encore...

Nouvelle opération pour Kimpembe ?

Comme si cela ne suffisait pas, le titi parisien serait en effet en train de rechuter. Alors qu’il commençait à retoucher le ballon ,il ressentirait une gêne, au tendon d'Achille et pourrait être opéré une nouvelle fois, comme l’indique Djamel sur X.

Il me semble que la décision n’est pas encore actée, c’est pour ça que je dis juste que c’est probable.



En tout cas, pour l’instant, les sensations ne sont pas très bonnes et la dernière fois qu’un joueur a fait son retour de blessure et que les sensations n’étaient pas bonnes… https://t.co/rCYBRdBFqe — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) December 19, 2023

Podcast Men's Up Life