PSG : un nouveau buteur en vue pour Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain et s’envole aujourd’hui pour Newcastle, où il s’entraînera en fin d’après-midi sur la pelouse de St James’ Park. Luis Enrique emmène un groupe de 19 joueurs, où ne figurent pas les blessés ou convalescents (Nuno Mendes, Kimpembe, Asensio), les non-inscrits en Ligue des champions (Kurzawa, Ekitike et Ndour) et Lee Kang-in (en sélection). Après avoir fait souffler ce week-end à Clermont (0-0) des joueurs ayant beaucoup joué depuis le début de saison (Ugarte, Lucas Hernandez, Zaïre-Emery), le coach du PSG devrait revenir à un onze proche de ses standards, autour d’un 4-3-3.

« Je veux marquer un peu plus cette année »

Vitinha (23 ans) est annoncé titulaire. En grande forme depuis le début de la saison, le milieu portugais devrait faire du bien à l’entrejeu parisien et pourquoi pas se mêler aux attaques, lui qui a touché le poteau contre le Borussia Dortmund (2-0) il y a deux semaines et qui se rêve en nouveau buteur de luxe. « Je me sens bien sur le terrain, ça sa voit. Je fais un bon début de saison, je veux prolonger ça. Je veux marquer un peu plus cette année », a-t-il glissé au micro de Téléfoot. Luis Enrique appréciera.

🚨 Vitinha à @telefoot_TF1 : « Le PSG, c’est vraiment un grand club, j’espère que je vais rester longtemps ici ! »



« Je me sens bien sur le terrain, ça sa voit. Je fais un bon début de saison, je veux prolonger ça. Je veux marquer un peu plus cette année. » 🇵🇹🗣 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 1, 2023

Podcast Men's Up Life