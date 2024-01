PSG : un nouveau coup dur avant Toulouse !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coup dur pour Luis Enrique en vue du Trophée des Champions, ce mercredi contre le Toulouse FC (20h45). Selon le point médical diffusé par le PSG ce matin, le gardien espagnol Arnau Tenas est forfait suite à son coup reçu à l’épaule. Mendes sur le retour ? De son côté, le latéral portugais Nuno Mendes effectuera une séance d’entraînement individuelle sur le terrain dans le cadre de son protocole de reprise. 🏥 Le PSG annonce dans son point médical que Nuno Mendes effectuera une séance d’entraînement individuelle sur le terrain dans le cadre de son protocole de reprise 🏃🇵🇹



🏥 Le PSG annonce dans son point médical que Nuno Mendes effectuera une séance d'entraînement individuelle sur le terrain dans le cadre de son protocole de reprise 🏃🇵🇹

Arnau Tenas est lui forfait pour le match de demain suite à son coup reçu à l'épaule 🤕🇪🇸

