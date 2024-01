PSG : un retour de poids et une négociation très serrée avant Toulouse

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

A la veille du Trophée des champions contre Toulouse disputé au Parc des Princes (20h45), le PSG serre les rangs. Pour cette rencontre face au vainqueur de la Coupe de France, Luis Enrique récupère un de ses cadres en la personne d’Ousmane Dembélé. Ménagé pour la dernière rencontre avant la trêve, face à Metz (3-1), en raison d’une alerte aux ischio-jambiers, l’ancien Barcelonais s’entraîne normalement avec le groupe. Des discussions pour conserver Hakimi Une des inconnues du onze de départ du PSG face au Téfécé concerne la présence ou non d’Achraf Hakimi. L’entraîneur parisien espère pouvoir compter sur le latéral marocain, mais le rassemblement des Lions de l’Atlas pour la Coupe d’Afrique des nations (du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire) commence aujourd’hui, avec un match de préparation programmé dimanche prochain contre la Gambie et une entrée dans la compétition le 17 janvier face à la Tanzanie. Des discussions étaient en cours ces dernières heures pour conserver Hakimi et le libérer à l’issue de la rencontre. Par ailleurs, Nuno Mendes, autre blessé de longue date, est forfait. « MEILLEURS JEUX 2024 »



La une du journal L'Équipe du mardi 2 janvier



Pour résumer Après avoir repris le chemin de l'entraînement vendredi et enchaîné samedi et dimanche, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient au repos lundi et auront droit à une toute dernière séance ce matin à leur campus de Poissy.

