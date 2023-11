PSG : une gloire de l'OM réclame un autre investisseur type Qatar à Marseille

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il y a dix ans, la Ligue et de nombreux présidents de clubs juraient que l'arrivée du Qatar au PSG serait une bénédiction pour la L1. Une décennie plus tard, hormis le palmarès du club de la capitale, le dopage financier n'a bénéficié à personne. Les droits TV n'ont pas augmenté, les affluences non plus. La course au titre est jouée d'avance, le suspense inexistant. C'est ce qui a fait dire à Samir Nasri sur le plateau de Canal+ qu'un investisseur de type qatari (ou saoudien...) serait le bienvenu.

"J’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur"

"À titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur, d’un autre pays, comme on l’a vu au PSG, pour élever le niveau de l’équipe et même du championnat, a commenté l'ancien Minot, en réponse à une nouvelle rumeur de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite lancée par son employeur. Aujourd’hui, la situation financière du club est telle, que quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25 M€ tu es obligé de l’accepter."

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Nasri : "Aujourd’hui, la situation financière du club est telle que, quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25 millions d’euros, tu es obligé de l’accepter" — OManiaque (@OManiaque) November 5, 2023

Podcast Men's Up Life