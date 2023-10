PSG : une formalité face au RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Forcément, ils sont peu nombreux à imaginer un autre résultat que le victoire du PSG. Logique, eu égard au statut du club parisien, à ses joueurs et même aux récents résultats de l'adversaire du jour, le RC Strasbourg. 32 matches sans victoire C'est donc logiquement qu'est attendu dans la journée un nouveau succès de Mbappé et consorts. Surtout que le club alsacien a un vrai problème avec le PSG. Lequel ? Son incapacité à le battre. Jugez plutôt : le club de la capitale a battu à 25 reprises, pour 7 matches nuls, le RCS sur la pelouse du Parc des Princes. Et n'a donc jamais connu la moindre défaite ! Pas vraiment encourageant pour Vieira et ses troupes... Podcast Men's Up Life Pour résumer A compter de 17 heures, ce samedi, le PSG accueille au Parc des Princes le RC Strasbourg dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Et si les joueurs de Luis Enrique étaient logiquement attendus en favoris, une statistique vient confirmer la tendance.

Benjamin Danet

Rédacteur