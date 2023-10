PSG : une recrue estivale inflige un surprenant camouflet à Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Parti du PSG cet été, Lionel Messi (36 ans) vient d’être élu athlète au plus fort potentiel commercial sur l’année 2023 via le classement annuel « The most marketable athletes of 2023 » de SportsPro Media dans son édition qui prime les références de disciplines à forte visibilité. Messi devance la star de NBA LeBron James ainsi que la footballeuse américaine Alex Morgan, loin devant Kylian Mbappé qui se place au 9e rang..

Kang-in Lee vend plus de maillots que lui

Et dans un autre classement, celui des joueurs parisiens qui vendent le plus de maillots, Mbappé n'est pas en tête non plus... "Très populaire depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le sud-coréen Kang-in Lee est le Parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. (Légèrement devant Mbappé)", révèle en effet le journaliste Abdellah Boulma.

Très populaire depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le sud-coréen Kang-in Lee 🇰🇷 est le parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. (Légèrement devant Mbappé) #PSG pic.twitter.com/Xn6DHWUrt7 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life