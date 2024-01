PSG : une recrue fauchée en plein vol par une maladie !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Recruté pour 80 M€ au Benfica Lisbonne l'été dernier, Gonçalo Ramos rencontre bien des difficultés pour faire son trou au PSG. Lui qui était censé servir de pivot à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne remplit pas son office. Et même devant les cages, il ne fait pas preuve d'une grande efficacité (5 buts en 20 matches). Emprunté, jouant souvent à contre-courant de son équipe, le Portugais de 22 ans a pour le moment tout d'un flop. Mais il a des circonstances atténuantes.

Il a perdu de la masse musculaire

En effet, Le Parisien en a dit plus sur la gastro-entérite qui l'a frappé en fin d'année dernière. On apprend que le staff parisien a été surpris par la violence de la maladie, qui a empêché le joueur de s'entraîner pendant dix jours et lui a fait perdre de la masse musculaire. Pendant cette période, Ramos a été renvoyé à Lisbonne pour être pris en charge par des spécialistes de la gastro. Il lui a ensuite fallu repasser par une phase de réathlétisation. Beaucoup de temps perdu qui ne l'a pas aidé à s'acclimater...



Gonçalo Ramos a été victime d'une violente gastro-entérite qui lui a fait perdre plusieurs kilos. 🇵🇹🤒

Le staff médical a été surpris par la violence de la maladie. Avec l'aide de Benfica, le PSG l'a envoyé être pris en charge à Lisbonne par un département médical et des… — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 21, 2024

Pour résumer

Les grosses difficultés de Gonçalo Ramos à s'imposer au PSG peuvent notamment s'expliquer par une gastro-entérite ayant affaibli l'attaquant portugais. Il a été dans l'incapacité de s'entraîner pendant une dizaine de jours et a perdu de la masse musculaire.

Raphaël Nouet

Rédacteur