PSG : Zaïre-Emery a concrétisé un rêve d'al-Khelaïfi impliquant Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Titulaire au PSG, capitaine de l'équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery est promis au plus bel avenir. Et il n'y a pas que le PSG qui le pense puisque Transfermarkt vient de révéler que le milieu de terrain était le U17 le plus cher de la planète foot. Il coûterait aujourd'hui 50 M€, soit deux fois et demi sa cote du début de l'été, quand Luis Enrique n'en avait pas encore fait un titulaire !

Le Qatar voulait Messi et former les futurs Messi

Zaïre-Emery est devenu un symbole de la formation parisienne, mise de côté pendant des années par le Qatar et sa politique de vedettes. Pourtant, à son arrivée dans la capitale, Nasser al-Khelaïfi avait expliqué que le but de QSI était d'acheter Lionel Messi mais également de former les futurs Messi. Certes, Zaïre-Emery ne joue pas au même poste que l'Argentin et n'a pas le même talent mais il est également promis à un avenir brillant. Et le Qatar boucle ainsi la boucle puisqu'en plus d'avoir réussi à attirer Lionel Messi, il a aussi formé l'un des futurs grands de ce sport !

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life