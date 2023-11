PSG : Zaïre-Emery chez les Bleus... Luis Enrique glisse un message à Didier Deschamps

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Lors de sa conférence de presse avant le match contre Montpellier vendredi soir, Luis Enrique s'est notamment prononcé sur Kylian Mbappé. Interrogé sur les chances de la star de rafler un jour le Ballon d'Or, l'Espagnol a été élogieux sur son attaquant. Il l'a aussi été à l'encontre de Warren Zaïre-Emery lorsqu'il a été questionné sur le possible appel du jeune milieu de terrain en équipe de France...

"Si j'étais le sélectionneur, je le prendrais à chaque match"

"Si j'étais le sélectionneur, je le prendrais à chaque match, a soutenu l'Espagnol. Galtier l'avait lancé l'an dernier, je l'avais vu jouer. Et il confirme à chaque match ce que j'avais pu voir. Il est bon partout où on le place. Il est spectaculaire, il est exemplaire. C'est une chance pour le club de sortir des joueurs de cette qualité, et pour moi aussi. Les autres jeunes doivent s'inspirer de lui, de ce qu'il fait en match mais aussi tous les jours, car c'est un gros bosseur."

