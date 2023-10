PSG : Zaïre-Emery fauché en plein vol ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il y a eu du grabuge du côté de l'équipe de France Espoirs, qui affrontait ce mardi Chypre lors des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2025. En plus de l'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, qui est sorti prématurément en raison d'une blessure à la cheville gauche, c'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui a été touché. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE WARREN ZAÏRE-EMERY Inquiétude pour Zaïre-Emery ! Sorti à la mi-temps, le joueur de 17 ans, qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable du PSG depuis le début de la saison, s'est assis sur le banc avec une poche de glace, comme annoncé par le journaliste de la chaîne L'Équipe, Giovanni Castaldi. Reste désormais à savoir s'il s'agit d'une simple précaution ou d'une réelle blessure pour le jeune Parisien. Podcast Men's Up Life Pour résumer Tout comme l'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, semble s'être blessé ce mardi avec l'équipe de France Espoirs.

Fabien Chorlet

Rédacteur