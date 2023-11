PSG : Zaïre-Emery reçu 5/5 !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG pouvait prendre, en tout cas provisoirement, la tête de la L1 en cas de victoire contre Montpellier hier soir. Et les hommes de Luis Enrique n'ont pas laissé passer cette occasion. Ils ont signé un succès convaincant avec des buts de Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Décisif 5 matchs de suite Zaïre-Emery a encore marqué des points avant la prochaine liste des Bleus. Le jeune milieu avait déjà marqué lors de la précédente journée à Brest (3-2). Lors de ses cinq dernières apparitions, il a soit inscrit un but soit délivré une passe décisive. Passeur à Newcastle (1-4) et contre Rennes (3-1), il avait réalisé deux passes décisives face à l’AC Milan (3-0) en Ligue des champions. De plus en plus impressionnant. Podcast Men's Up Life Pour résumer Buteur lors de la victoire contre Montpellier (3-0), Warren Zaïre-Emery a pris une bonne habitude avec le PSG... Lors de ses cinq dernières apparitions, il a soit inscrit un but soit délivré une passe décisive... et même deux contre Milan.

Laurent HESS

Rédacteur