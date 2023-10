Quiz PSG : tu mérites de fouler la pelouse du Parc des Princes si tu as plus de 8/10 à ce quiz sur Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lorsque l'on pense au PSG, beaucoup de (très) jeunes supporters associent ce nom à l'ère qatarienne débutée en 2011. Cependant, la riche histoire du club faut le coup qu’on s’y attarde, car contrairement à ce que pense Zlatan Ibrahimovic, il y a eu une vie avant l’arrivée des investisseurs du Moyen-Orient. Il est temps de jeter un regard en arrière et de redécouvrir les racines de ce club légendaire au travers de notre quiz spécial Paris.

Le seul véritable quiz « Ici, c’est Paris ! »

Tu as vibré des exploits de George Weah, Raï et David Ginola ? Pour toi, Leonardo n'était pas qu'un simple directeur sportif mais un grand joueur ? Tu as pleuré le soir du coup-franc de Bruno N’Gotty face au Rapid de Vienne ? Tu as grandi au travers des exploits mémorables de Mustapha Dahleb ? Tu t’es fait pousser la moustache en hommage à Artur Jorge ? Ce quiz est fait pour toi. Prouve que tu es un véritable passionné du PSG en répondant à notre quiz expert sur l'histoire du club. Obtiens un score de plus de 8/10, et montre que tu es digne de fouler la pelouse du Parc des Princes pour célébrer une victoire mémorable. Allez Paris !

