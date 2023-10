Brest - PSG : Luis Enrique lucide sur les manques et sur le cas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au terme de la rencontre, remportée par le PSG à Brest, Luis Enrique est venu commenter la prestation de ses joueurs. Un échange toujours un peu tendu avec les journalistes, mais un élément de réponse sur l'attitude de Kylian Mbappé, qui a chambré le public brestois en toute fin de rencontre.

"Profiter du moment"

"Je suis très content des trois points remportés. En France, je ne sais pas si on laisse les grandes équipes gagner même quand elles jouent mal. On a bien débuté, mis deux buts, mais on a pris un but et Brest a été bien meilleur que nous dans la seconde période. J'ai même eu peur qu'on perde. Je suis donc content. Brest a joué plus haut, nous a posé beaucoup plus de difficultés. C'est une bonne équipe. on le savait.

Le comportement de Mbappé ? Je n'aime pas trop ce genre de choses. C'est mieux de profiter du moment, de mettre de l'énergie ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement."

🧐 Image rare ! Les sifflets du public brestois envers Kylian Mbappé ! #SB29PSG pic.twitter.com/xRkXmDXUbw — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

