PSG : Paris s'impose dans la douleur à Brest, Mbappé tombe dans la provoc

C'est une habitude, il ne faut pas être en retard lors des matches du PSG. Et les joueurs de Luis Enrique, cet après-midi à Brest, n'ont pas failli à la règle. Ainsi, après avoir inquiété Bizot dès les premières minutes avec Lee (3e) et Zaïre-Emery (5e), Paris allait ouvrir le score dès la 16e minute. Un but somptueux signé Zaïre-Emery d'une frappe pure de l'extérieur de la surface de réparation qui terminait sa course en pleine lucarne (0-1, 16e). Mieux, le PSG allait même, dans la foulée, faire le break douze minutes plus tard avec l'inévitable Kylian Mbappé qui, du pied droit, voyait sa frappe déviée par Chardonnet (0-2, 28e).

Un PSG aux deux visages

On se demandait alors sur quel score allait se terminer cette rencontre. Surtout qu'avant la pause, à la 40e minute, Mbappé, encore lui, contraignait Bizot à une parade du pied gauche. Et c'est finalement le Stade Brestois, contre le cours du jeu, qui inversait la tendance avant que les deux équipes rejoignent les vestiaires. Sur un centre de Lala, Mounié piquait sa tête, profitait de la déviation de Danilo, pour tromper Donnarumma sur sa droite (1-2, 43e). Tout était à refaire pour le club de la capitale, ce qui se confirmait en début de seconde période avec l'égalisation des Brestois.

A la 52e minute, sur un corner de Del Castillo, Le Douaron, au premier poteau et d'une tête croisée, trompait le gardien italien sur sa droite (2-2, 52e). Agressifs et retrouvés, les joueurs d'Eric Roy dominaient la suite des débats. Et pendant que le PSG ne cadrait qu'une seule frappe lors du second acte, Brest était tout proche de prendre l'avantage à la 70e minute avec une frappe de Le Douaron captée par Donnarumma.

Mbappé chambre les Brestois

Il fallait attendre les derniers instants de la rencontre pour que le PSG sorte de sa torpeur. Et ce sur un échange Mbappé-Kolo Muani dans la surface de réparation qui voyait ce dernier s'écrouler après un contrat avec Brassier. L'arbitre ne bronchait pas, mais le VAR lui imposait de (re)voir les images. Pénalty transformé par Mbappé, en deux temps, qui, dans la foulée, chambrait le public brestois et se voyait adresser un carton jaune par l'arbitre de la rencontre (2-3, 89e). Une attitude très étonnante de la part de l'attaquant parisien, conspué par tout le stade.

Le PSG, lui, aura bien débuté et parfaitement terminé.

⏱ 52e : ⚽ Egalisation brestoise !!! Sur corner, Le Douaron reprend de la tête au premier poteau et place le ballon au pied du second poteau.

But à retrouver sur @FreeLigue1 : https://t.co/H1L1wdMSR2#SB29PSG 2⃣-2⃣ pic.twitter.com/PWxwSezYhX — Stade Brestois 29 (@SB29) October 29, 2023

