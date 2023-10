Stade Brestois - PSG : Luis Enrique prend une décision polémique, coup dur pour Kolo Muani ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Toujours troisième au classement de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche (13h) sur la pelouse de Brest. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait revenir à son 4-2-4, d'après L'Équipe. Une décision qui fait déjà polémique puisque ce système de jeu, que l'entraîneur parisien n'a plus utilisé depuis la lourde défaite contre Newcastle (4-1) en Ligue des Champions, le 4 octobre dernier, n'a pas forcément porté ces fruits en début de saison. Et comme lors des deux derniers matchs de championnat, c'est Gonçalo Ramos qui devrait être titulaire en attaque aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Les compos probables

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Lees-Melou, Camara, Magnetti - Del Castillo, Le Douaron, Satriano.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte - Dembélé, Ramos, Mbappé, Barcola.

