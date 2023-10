Stade Rennais - PSG (1-3) : Dembélé ne cache pas sa satisfaction, Luis Enrique apporte un bémol

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ousmane Dembélé était de retour à Rennes. Pour y affronter le SRFC avec le PSG et s'y imposer de jolie manière sur le score de 3-1. Au micro d'Amazon, l'ancien du Barça a partagé ses impressions.

"Beaucoup d'envie"

"Il nous fallait une réaction par rapport à nos deux derniers matches difficiles face à Clermont et contre Newcastle. On se devait de réagir et ça passait par une victoire à Rennes. On a mis beaucoup d'envie, on voulait les trois points avant la trêve internationale et il fallait également qu'on recolle au classement parce que certaines équipes se détachaient. Mon retour à Rennes ? Je l'attendais depuis longtemps. J'ai fait ma pré-formation et ma formation ici, c'est toujours aussi bien de revenir." Quant à l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, il a confié qu'il n'avait que moyennement apprécié le début de match.

"Les 25 premières minutes, je trouve, n'ont pas été très bonnes. Rennes s'est crée des occasions. Après, cela a été beaucoup mieux. On a su jouer dans les espaces, on a su attirer l'équipe adverse, presser assez haut. On a défendu à 11 et on a attaqué à 11. C'était une très bonne chose."

