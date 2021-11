PSG, FC Barcelone - Mercato : Leonardo avance sur le nouveau Mbappé, Xavi enrage

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Annoncé dans le viseur du PSG et d'un FC Barcelone prêt à passer l'action rapidement, la pépite allemande Karim Adeyemi (RB Salzbourg, 19 ans) pourrait prendre une toute autre direction dans les prochaines semaines.

Alors que la presse espagnole assure que le Barça est prêt à mettre le prix pour dammer le pion à un Paris qui a rencontré les agents d'Adeyemi ce jeudi (selon Sport1), c'est bel et bien... le Borussia Dortmund qui a pris la pole sur le dossier. Selon l'excellent journaliste Mercato italien Nicolo Schira, l'attaquant aux 15 buts en 22 matchs cette saison fait l'objet d'une cour frénétique du BvB, qui prépare justement la succession d'Erling Haaland.

Présenté comme le successeur de Mbappé, Adeyemi pourrait finalement être celui du Scandinave dans ce grand jeu de chaises musicales de 2022. Sauf que le PSG aura des arguments à faire valoir en cas de départ de Mbappé en 2022.

#BVB are leading the race to sign Karim #Adeyemi (born in 2002) from #Salzburg, even if in the last days #Barça are pushing to overtake #BorussiaDortmund and sign the young striker. #transfers https://t.co/kLoTIpIbCq