FC Barcelone, PSG - Mercato : snobé au Ballon d'Or, Laporta lance un pavé dans la mare de Messi !

Pourtant assis pas loin l'un de l'autre, Lionel Messi et Joan Laporta ne se sont pas salués avant, pendant ou après la cérémonie du Ballon d'Or, lundi dernier. Dans port, Messi avait égratigné son ancien président. « J'ai fait tout ce qu'il était possible pour rester. On m'a demandé de baisser mon salaire de 50% et j'ai accepté. J'étais même prêt à aider le club encore plus. Ma famille et moi voulions rester à Barcelone », avait soutenu la star.

Sur TV3, Laporta lui a répondu. Avec ces propos : « Je ne sais pas s'il aurait été possible pour Messi de jouer gratuitement. Je ne lui ai jamais demandé ça. Nous savions qu'il avait une proposition très importante. Ça devait venir de lui, pas de moi. »

Leo Messi showing his SEVENTH #BallonDor to the fans attending the game vs Nice. #LM7 pic.twitter.com/AjhMVZmhtm — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 1, 2021