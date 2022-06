PSG : Allegri, Zidane, Galtier... le nouveau coach arrive enfin à Paris !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

En ce mercredi matin, il n'existe qu'une seule certitude concernant le poste d'entraîneur au PSG : Mauricio Pochettino ne devrait plus l'être d'ici à la fin de la semaine. Les avocats de l'Argentin sont en train de négocier avec les dirigeants parisiens et si un accord a été annoncé par Le Parisien hier soir, il a été démenti dans la foulée par le club sur France Bleu. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que les deux parties ne trouvent un accord pécuniaire. Par contre, pour ce qui est de l'identité du successeur de Pochettino, c'est le grand flou !

Mardi soir, El Mundo Deportivo a révélé que Zinédine Zidane était parti au Qatar en compagnie de son agent et de son préparateur physique pour négocier avec l'émir son arrivée au PSG. Mais dans la foulée, Le Parisien a assuré que le Marseillais n'était pas une option. Et que Luis Campos avait profité de son voyage en Italie pour rencontrer Massimiliano Allegri. Sauf que le Toscan lui aurait dit qu'il préférait rester à la Juventus Turin.

Du coup, toujours selon le quotidien régional, c'est toujours Christophe Galtier qui serait en pole position. Nicolo Schira, au petit matin, a confirmé cette hypothèse et a même ajouté que l'actuel entraîneur de l'OGC Nice allait signer un contrat de deux ans plus un en option au PSG. Sa nomination (ou d'un autre) pourrait intervenir dans la foulée de l'officialisation du départ de Pochettino.

