PSG, ASSE - Mercato : un ancien recalé de Puel chez les Verts proposé à Paris !

Le transfert n'a pas fait sensation. Forcément. Car lorsqu'un club anglais débourse plus de 40 millions d'euros pour s'attacher les services d'un joueur, ça ne surprend plus grand monde. Ce fut le cas lors du dernier mercato estival avec le milieu de terrain Mohamed Kudus, parti de l'Ajax Amsterdam en direction de West Ham.

Sainté et Paris ont dit non !

Plus surprenant, ce même Kudus avait été proposé à l'ASSE, lorsque Claude Puel en était l'entraîneur, alors qu'il évoluait encore en Norvège et que l'Ajax d'Amsterdam allait finalement être convaincu pour près de 9 millions d'euros. Un premier échec donc, puis un second car comme l'a raconté sa représentante, Jennifer Mendelewitsch, sur les ondes de RMC

"Il voulait partir, il n’y avait pas 50 000 clubs qui avaient besoin d’un milieu et qui pouvaient se l’offrir. Forcément on l’a proposé son profil au PSG. Tous les clubs ont le droit de décider qu’ils vont sur un autre profil ou que ce n’est pas leur priorité. Mais c’est dommage parce que je pense que Mohamed Kudus aurait été un profil adapté."

