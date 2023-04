PSG, FC Barcelone - Mercato : Daniel Riolo fait de terribles révélations sur l’avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

En arrivant au PSG, on promettait au club de la capitale monts et merveille avec une attaque digne des meilleures équipes de l’histoire. Deux ans plus tard, force est de constater que rien ne s’est passé comme prévu. Aujourd’hui sur le départ, le lutin argentin ne prolongera probablement pas au PSG comme l’explique Daniel Riolo

« Il n’a jamais voulu être là »

Pour justifier cela, le chroniqueur de RMC explique que le PSG souhaite se séparer d’au moins une des trois stars l’été prochain. Et contractuellement, c’est celui qui à terme de son contrat, sera le plus facile à faire partir. Lui ne veut pas rester non plus comme l’explique Daniel Riolo « Il n’est pas heureux, il n’a jamais voulu être là », avant de conclure « Merci Messi, t’es probablement un des plus grands joueurs de l’histoire mais il faut partir maintenant ».