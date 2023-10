PSG, FC Barcelone - Mercato : le Barça en embuscade sur un défenseur parisien ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le temps passe et Presnel Kimpembe n'est pas encore de retour. Victime, en février dernier, lors d'un match contre l'OM d'une grave blessure, avec une rupture du tendon d'Achille, le défenseur du PSG doit prendre son mal en patience. Est évoqué un retour à l'entraînement collectif au cours du mois de novembre et une possible réapparition dans le groupe professionnel un mois plus tard.

Le FC Barcelone intéressé ?

Ce qui est également évoqué, c'est son avenir. Car Presnel Kimpembe sera en fin de contrat en juin prochain et pourra donc, si bon lui semble, signer dans un autre club dès le mois de janvier. Le club de Chelsea est revenu ces dernières semaines tel une rumeur, en raison, sans doute, de la présence sur le banc de touche des Blues de Mauricio Pochettino. Mais selon le site Todo Fichajes, un autre club aurait couché le nom du défenseur parisien sur une liste : le FC Barcelone.

Et verrait d'un très bon oeil la possibilité de signer Kimpembe sans indemnité de transfert. A suivre.

