PSG : l'avis de Mbappé sur le dernier Mercato de Paris a fuité

En plus de faire le point sur le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé, le compte Twitter Paris Saint-Germain nous a appris ce mardi que l'ancien Monégasque serait très satisfait du dernier mercato estival réalisé par son club où pas moins de 11 recrues, et pas des moindres, sont venus renforcer l'effectif parisien (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani).

Mbappé valide le recrutement estival du PSG

"Kylian Mbappé est très heureux de recrutement qu'à fait le Paris Saint-Germain cette année. Et de voir que certaines promesses ont été tenus", a fait savoir le suiveur du PSG sur Twitter. Cela pourrait donc inciter le champion du monde 2018, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, à prolonger de nouveau l'aventure à Paris.

PSG, Real Madrid - Mercato : toujours pas d'accord pour la prolongation de Mbappé mais... https://t.co/yYfwaoaJiY — But! Football Club (@club_but) October 31, 2023

