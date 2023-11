PSG : le Qatar a scellé un accord miraculeux avec Mbappé et officialise un nouveau renfort !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un tout nouveau sponsor arrive au PSG : la marque de boulangeries coréenne, Paris Baguette. « Nous sommes très heureux d'accueillir Paris Baguette, notre premier partenaire sud-coréen au sein de la famille du Paris Saint-Germain, peut-on lire dans un communiqué. Depuis plus de 35 ans, Paris Baguette n'a cessé d'innover et de développer son savoir-faire unique autour d'un amour inconditionnel pour la ville de Paris, source d'inspiration mondiale, et pour la légendaire baguette. Le logo de Paris Baguette et une vidéo publicitaire seront mis en avant au Parc des Princes lors de chaque match à domicile de l'équipe première masculine. En outre, Paris Baguette produira du contenu original avec les joueurs du PSG, lancera des produits en collaboration, et organisera des événements promotionnels pour offrir des expériences pour les visites officielles et les matches du PSG. »

Toute une série d’engagements entre Mbappé et le PSG ?

En parallèle, et en plein retour des rumeurs sur un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid au mercato d’été 2024, le journaliste Juanfe Sanz nous apprend que le Bondynois s’est déjà engagé avec les dirigeants du PSG. « Il existe toute une série d’engagements fermes entre Mbappé et le PSG, a-t-l expliqué cette nuit dans l’émission El Chiringuito. L’un d’eux suppose que le club bénéficiera de la prime à la signature qu’il recevra. »

