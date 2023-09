PSG - Mercato : Luis Enrique scelle l'avenir de Cher Ndour

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Arrivé cet été au PSG, Cher Ndour n'a disputé que 8 minutes sous le maillot parisien depuis le début de la saison. Un temps de jeu qui peut interpeler, et il se murmure que le jeune milieu italien (19 ans) pourrait déjà quitter la capitale en janvier, via un prêt.

"Je suis sûr que tout au long de la saison il aura des minutes de jeu"

Mais à la lecture des propos de Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse, Ndour entre bien dans les plans de l'Espagnol. « Il a déjà joué avec nous en championnat contre Lyon, a rappelé Luis Enrique. Cher est très jeune, il a un potentiel très très grand et malgré ses rares minutes de jeu, il travaille très bien, il est toujours préparé et à disposition pour nous aider. Je suis sûr que tout au long de la saison il aura des minutes de jeu et c’est évident que dans un effectif de 23 joueurs, il n’y a pas la place pour tous. Je répète mais les jeunes joueurs ont la capacité d’apprendre de nouvelles choses, et Cher Ndour est un joueur de futur. » Pas de départ en vue cet hiver, donc, à priori...

