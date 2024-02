PSG Mercato : 100 M€ pour le successeur de Mbappé ?

Cela fait un peu plus de 24 heures que Le Parisien a révélé que Kylian Mbappé n'allait pas prolonger au PSG et qu'il devrait s'engager avec le Real Madrid. Un jour après cette grosse annonce, il est question des derniers détails du contrat qui unira le natif de Bondy à la Maison Blanche mais également de l'identité de son successeur dans la capitale.

Ce dimanche, Ekrem Konur confirme une rumeur déjà sortie il y a quelques semaines : le PSG tentera de recruter Rafael Leao. Le directeur du recrutement, Luis Campos, avait arraché l'international portugais au Sporting pour le faire venir à Lille. Il l'adore et tient à le faire venir à Paris. Mais pour cela, il faudra signer un très chèque. Car Leao est lié à l'AC Milan jusqu'en 2028 et sa cote est estimée à 90 M€. En outre, les Rossoneri entendent rebâtir une équipe compétitive après deux saisons décevantes. Antonio Conte devrait débarquer sur le banc, d'autres renforts sont attendus. Pour les convaincre de lâcher Leao, il faudra donc se montrer très persuasif financièrement...

