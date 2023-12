PSG - Mercato : après Beraldo et Moscardo, une troisième recrue se rapproche

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG tiendrait déjà deux recrues pour le mercato hivernal. Et pour cause, le défenseur central de São Paulo, Lucas Beraldo, et le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, qui sont déjà arrivés à Paris, devraient officiellement s'engager la semaine prochaine en faveur du club de la capitale. Mais les dirigeants parisiens ne compteraient pas s'arrêter lors de ce mercato hivernal et rechercheraient notamment un latéral gauche. Et une piste se confirme de jour en jour. Elle mène à Valentin Barco. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Le PSG accélère pour Barco D'après le compte Twitter @Psg_reporter, le coordinateur sportif du PSG, Luis Campos, voudrait boucler la venue du latéral gauche de Boca Juniors cet hiver. Les négociations seraient même déjà avancées avec l’agent du joueur argentin, sous contrat jusqu'en décembre 2024 avec Boca Juniors et estimé à 13 millions d'euros par le site Transfermarkt. 🚨EXCL 𝐏𝐒𝐆 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑



Luis Campos a fait du continent sud-américain sa proie durant ce mercato hivernal ❄️

• Il veut BOUCLER la venu du latéral gauche Valentin Barco 🇦🇷

• Il y’a des négociations avancées avec l’agent du joueur 🚨🚨 pic.twitter.com/pAL3ZsAzIG — 𝑷𝑺𝑮 𝑹𝑬𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬𝑹 (@Psg_reporter) December 28, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG serait de plus en plus proche de boucler l'arrivée de Valentin Barco puisque les négociations entre les dirigeants parisiens et l'agent du latéral gauche de Boca Juniors seraient déjà avancées.

