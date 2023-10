PSG - Mercato : c'est confirmé pour Zaïre-Emery, al-Khelaïfi lui a fait un cadeau !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce vendredi, les journalistes italiens, Fabrizio Romano et Nicolo Schira, ont annoncé que Warren Zaïre-Emery, devenu un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison à seulement 17 ans, devrait bientôt prolonger son contrat avec son club formateur. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE WARREN ZAÏRE-EMERY al-Khelaïfi a fait un cadeau à Zaïre-Emery lors de PSG - OGC Nice Une information confirmée également par le journaliste, Abdellah Boulma, qui croit savoir que le jeune milieu de terrain français et les dirigeants du PSG seraient tout proche de parvenir à un accord. Abdellah Boulma nous apprend, par ailleurs, que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, aurait invité la famille et les proches de Warren Zaïre-Emery à assister au match entre le PSG et l'OGC Nice, perdu par les Parisiens (2-3), afin de convaincre encore plus l'international Espoirs français de prolonger. C’est en marge du match PSG/Nice du 15 septembre dernier que la famille et les proches de Warren Zaïre-Emery ont été invités par Nasser Al-Khelaïfi. Opération séduction dans la cadre de la prolongation de la pépite parisienne dont l’accord est tout proche comme indiqué par… pic.twitter.com/VqBY5QDDfr — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Warren Zaïre-Emery devrait bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Après les journalistes italiens, Fabrizio Romano et Nicolo Schira, c'est au tour d'Abdellah Boulma de confirmer la nouvelle.

Fabien Chorlet

Rédacteur