PSG - Mercato : c'est le jour J pour Mbappé, le club réagit à la polémique Moscardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En ce lundi 1er janvier 2024, le nom de Kylian Mbappé revient avec force dans l'actualité. Et pour cause ! Ce jour marque le moment où les courtisans de l'attaquant peuvent officiellement prendre contact avec lui. Le Real Madrid, en premier lieu, mais également Liverpool ou des clubs saoudiens peuvent approcher sa mère, qui est sa représentante, sans risquer les foudres du PSG. Le club de la capitale, lui, serait toujours optimiste concernant une prolongation, les rapports entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi étant excellents. Pour rappel, le Real Madrid aurait laissé les quinze premiers jours au natif de Bondy pour se décider...

"Il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival"

Par ailleurs, le milieu de terrain des Corinthians Gabriel Moscardo a annoncé qu'il allait se faire opérer du pied gauche, ce qui le laissera sur le flanc pour trois mois. Un coup dur pour le PSG, qui a obtenu sa signature pour 22 M€, même si celle-ci n'a pas encore été officialisée. Mais la direction parisienne a fait savoir que ce contretemps ne mettait pas en cause ce transfert : « C’est du très long terme. Même avec un petit retard lié son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

« C’est du très long terme. Même avec un petit retard lié son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival » dit-on au #PSG à propos de Moscardo. Son transfert est acquis et pas remis en cause. #mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 31, 2023

Podcast Men's Up Life