PSG - Mercato : Campos torpille la priorité défensive du Real Madrid pour 2024 !

Alphonso Davies (22 ans) fait des envieux. Si le Real Madrid a déjà lancé les premiers hameçons en vue d’une arrivée à l’été 2024, et que l’intéressé y semble sensible, le club espagnol n’est pas le seul sur le coup.

Selon Ekrem Konur, le PSG surveille également la situation de l'arrière gauche du Bayern Munich en vue du mercato. Le spécialiste des transferts ajoute que Manchester City et Chelsea s'intéressent au Canadien, en plus d’un intérêt confirmé du Real Madrid. La bataille s’annonce rude.

