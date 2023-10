PSG - Mercato : Coman ouvre la porte à un retour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Formé au PSG, Kingsley Coman avait été le bourreau du club de la capitale lors de sa finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (0-1) en 2020.

Il reste supporter

Et il ne reste pas insensible à Paris, comme il l'a expliqué ce mercredi en conférence de presse... « En tant que joueur ayant grandi à Paris, je souhaite que le club gagne un jour la Ligue des champions. Après, tant que je suis à Munich, j'espère que non. Mais on ne sait jamais après, si un jour je change d'équipe..." Un petit appel du pied ?

Podcast Men's Up Life