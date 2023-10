PSG - Mercato : coup de théâtre pour l'avenir de Xavi Simons, un accord secret révélé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après un an passé au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été racheté cet été par le Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain néerlandais ne jouera pas de la saison pour le PSG puisqu'il a été prêté sans option d'achat au RB Leipzig.

Xavi Simons toujours à Leipzig la saison prochaine ?

Mais alors que le club de la capitale martèle que l'ancien joueur du FC Barcelone fera son retour à Paris l'été prochain, il existerait un accord verbal entre le RB Leipzig et le PSG concernant une éventuelle prolongation de la durée du prêt de Xavi Simons, si l'on en croit Sky Sport Allemagne. Mais rien ne serait fixé par écrit. À noter que l'ancien directeur sportif du club allemand, Max Eberl, qui serait le principal responsable de cet accord, n'est plus à Leipzig. Xavi Simons pourrait donc rester au RB Leipzig la saison prochaine et ne pas faire son retour au PSG l'été prochain.

Wie vergangene Woche im Transfer Update berichtet: Ja, es gibt nach Sky Infos eine klare mündliche Absprache zwischen @RBLeipzig & PSG, was einen möglichen längeren Verbleib von Xavi Simons betrifft.



Aber: Schriftlich ist nichts fixiert. Max Eberl war damals… pic.twitter.com/Xy3QyQjBlb — Philipp Hinze (@philipphinze24) October 11, 2023

Podcast Men's Up Life