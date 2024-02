PSG Mercato : coup de théâtre pour la recrue de dernière minute !

Alors que ce jeudi est le dernier jour du mercato hivernal, L'Équipe a annoncé dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain, qui n'a enregistré cet hiver que les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, pourrait recruter un joueur d'ici minuit.

Mais selon les informations du compte Twitter @PSGInside_Actu, aucune recrue ne devrait finalement débarquer au PSG d'ici minuit. "Sauf revirement de situation, le PSG ne recrutera personne. Pourtant ce matin, Paris a essayé de recruter un milieu. De gros échecs dans les dossiers", a révélé le suiveur du PSG. Le mercato hivernal du champion de France en titre aurait donc été très calme dans le sens des arrivées.

Sauf , revirement de situation. Le #PSG ne recrutera personne. Pourtant ce matin Paris a essayé de recruter un milieu. De gros échecs dans les dossiers. On attend minuit, mais je crains le pire. On en reparlera demain comme j'ai déjà dit. On reste quand même vigilant en cas où.… pic.twitter.com/5A5y0mSLvQ