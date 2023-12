PSG - Mercato : coup de théâtre pour le Mercato d'hiver des Parisiens !

Opéré des ischios-jambiers fin septembre dernier après plusieurs semaines d'incertitudes, Nuno Mendes a fait ce samedi son retour sur les pelouses du centre d'entraînement du PSG où il s'est entraîné seul. Un retour qui va chambouler le mercato hivernal des Parisiens.

Et pour cause, d'après Fabrizio Romano, le recrutement d'un latéral gauche cet hiver devrait dépendre de l'évolution de la convalescence du Portugais. "Nuno Mendes espère revenir de blessure en février. C'est le plan du joueur et du Paris Saint-Germain. En fonction de la poursuite de la reprise en janvier, le PSG décidera de recruter ou non un nouvel arrière gauche", a expliqué le journaliste italien.

🔴🔵 Understand Nuno Mendes hopes to return from injury in February — this is the plan on player and Paris Saint-Germain side.



Based on how recovery will continue in January, PSG will decide whether to sign a new left back or not. pic.twitter.com/0UhX3syjj8