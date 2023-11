PSG - Mercato : Dembélé, une saison à Paris et puis s’en va ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

13 matches, aucun but, 3 passes décisives : depuis son arrivée au PSG Ousmane Dembélé tarde à s'imposer et à convaincre. Ses stats sont clairement insuffisantes pour un joueur offensif, surtout dans un club comme Paris. De quoi remettre en cause son avenir ? Selon Todofichajes, ce serait le cas.

Des clubs anglais à l'affût

Le média croit en effet savoir que l'ancien joueur du Barça est suivi par Arsenal, Newcastle et Chelsea. Et que Luis Enrique verrait d'un bon oeil son départ. Il préparerait "une solution drastique", peut-on lire. A suivre...

