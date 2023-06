PSG - Mercato : deux coups durs successifs pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Les dossiers ne vont pas manquer. Qu'il s'agisse des éléments à faire partir (Neymar, Paredes, Draxler, etc...) ou tous ceux que le PSG va tenter de convaincre dans les prochaines semaines. Oui, le mercato estival du PSG risque fort d'être encore agité.

Thuram veut des garanties

Et parmi les rumeurs persistantes, celle qui conduit à Marcus Thuram, l'attaquant international français du Borussia Mönchengladbach. Le joueur, qui aurait échangé à de nombreuses reprises avec Kylian Mbappé, constitue une véritable option. Seul souci, et non des moindres, comme le prétend le quotidien l'Equipe, Thuram demeure aujourd'hui très attentif au rôle qu'il aura dans son prochain club à un an de l'Euro 2024.

Attaquant pivot, oui. Simple joueur inclus dans la rotation, non. Et ce en dépit de la volonté de Mbappé de le faire venir. Autre dossier complexe, celui qui conduit à l'attaquant anglais, Harry Kane. Car si certains assurent que le joueur de Tottenham va rejoindre le Real Madrid, d'autres estiment qu'il restera en Premier League, chez les Spurs ou à Manchester United.

Un problème car selon le média Defensa Central, Kane aurait été promis à Mbappé pour cet été. A suivre...