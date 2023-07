PSG – Mercato : duel déclaré avec Manchester United pour un buteur danois !

Le PSG poursuit ses recherches pour trouver un buteur, après les échecs rencontrés lors des précédents mercatos à ce poste. Un jeune attaquant danois de l'Atalanta Bergame, Rasmus Højlund, serait ciblé. Cependant, Manchester United pourrait devancer le club parisien dans ce dossier de l'international qui a marqué à dix reprises avec le club italien la saison passée.

Le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que Manchester United a un plan dans le dossier Rasmus Højlund. Le club anglais prévoit de faire une offre pour le Danois afin d’éviter l’intérêt du PSG. Manchester United serait tombé d’accord avec Rasmus Højlund et aurait eu des entretiens avec l'Atalanta.

Son de cloche radicalement différent pour le quotidien l'Equipe : "La presse italienne a évoqué la préparation d'une offre de Manchester United, club avec lequel le Danois serait déjà d'accord contractuellement, mais les Red Devils douteraient de leurs capacités à s'aligner sur les demandes du club de Bergame. Les contours d'un bail de longue durée ne seront pas difficiles à trouver avec le PSG, qui a déjà pu évoquer ces chiffres avec son agent. Il faudra tout de même plus de 60 M€ pour faire sortir Höjlund de l'Atalanta."

A suivre.

Man United plan remains the same. Bid for Rasmus Højlund soon to avoid PSG hijack, as revealed yesterday. 🔴🇩🇰



PSG are speaking to player’s camp — Man United agreed terms with Højlund and speaking to Atalanta. https://t.co/0u8gY2nLaF