PSG - Mercato : Ekitike encore décidé à jouer un sale coup à Paris ?

Ce mercredi, L'Equipe annonce que l'Eintracht Francfort fait un gros forcing pour récupérer Hugo Ekitike cet hiver. Le club allemand voulait Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais) mais les négociations sont difficiles et il se reporterait désormais sur l'ancien Rémois, qu'il voulait déjà avoir l'été dernier, au moment où Randal Kolo Muani rejoignait le PSG.

Seulement, L'Equipe précise que si un accord entre Francfort et Paris est proche, il reste encore et toujours à convaincre Ekitike. Pourtant, l'attaquant vient de passer une demi-saison en tribunes pour avoir refusé de quitter le PSG à l'intersaison. Même s'il tient absolument à rejouer afin d'avoir une chance de participer aux Jeux Olympiques en août, il ne veut pas aller n'importe où. Quitte à torpiller une piste prestigieuse...

La course à la signature de Hugo Ekitike avance. Wolfsburg a envoyé son offre à Paris, Wolverhampton tente de convaincre le joueur alors que Francfort a avancé. https://t.co/OhZoo0M7kL pic.twitter.com/TjW48Mbdoy

Pour résumer

Hugo Ekitike a plusieurs touches en Europe. Le Français avait refusé Francfort cet été, et préférait rester au PSG dans le but de s’imposer. Seulement, l’attaquant ne s’est toujours pas affirmé et continue de cirer le banc du Parc des Princes.